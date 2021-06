La missione greca di Fiavet: “Si può tornare a viaggiare in sicurezza”

Una missione con l’obiettivo di fare ripartire il turismo, di dimostrare che si può tornare a viaggiare in sicurezza. Con questo spirito Fiavet si è mossa alla volta della Grecia, portando a termine nei giorni scorsi un viaggio guidato dalla presidente nazionali Ivana Jelinic a cui hanno partecipato politici, personalità e agenti di viaggio accompagnati dai rappresentanti dell’Ente del turismo ellenico.

“Noi siamo qui per dimostrare ai nostri colleghi e anche ai cittadini italiani che si può tornare a viaggiare in sicurezza – ha detto Jelinic -. Per questo la collaborazione fra i nostri Paesi è fondamentale, per questo spero che l’Europa sappia intercettare questo essenziale bisogno, perché il turismo è per noi, greci e italiani, un bene primario”.



Un tema ripreso dal ministro del Turismo greco Haris Theoharis: “La nostre nazioni hanno nel turismo un comparto strategico e questa missione rafforza un patto fra Grecia e Italia per la cooperazione in vista di un’accoglienza sempre più sicura nel nostro Paese”.



All’insegna della cooperazione anche la dichiarazione del ministro del turismo Massimo Garavaglia: “C’è una gran voglia di ripartire da parte di tutti, e finalmente ci siamo: il green pass è in arrivo” ha assicurato il ministro. “Certo, – ha proseguito - avremmo preferito fosse arrivato prima, per accelerare la ripresa, tuttavia siamo soddisfatti di essere riusciti a mettere a punto un’intesa internazionale in un paio di mesi, anzi, lo considero un piccolo miracolo”.



Il ministro ha spiegato che il green pass consentirà finalmente di ripartire in sicurezza: “Non è tutto a posto, ci sono tante regole da affinare, tanti angoli da smussare, ma da parte nostra c’è la volontà di rendere tutto il più semplice possibile”.