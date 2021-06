Rinvio dei pagamenti Iva: la misura allo studio del Governo

I pagamenti delle partite Iva previsti per il 30 giugno potrebbero slittare. La misura sarebbe allo studio del Governo, come ha anticipato il viceministro dell’Economia Laura Castelli. La quale però ha precisato: “Non faccio nessuna promessa”. Insieme al differimento della scadenza si starebbe anche valutando la possibilità di rateizzare le cartelle esattoriali in scadenza il 2 agosto.

Su questo secondo aspetto, come riporta corriere.it, è stato precisato che l’intervento potrebbe essere più complesso.



Intanto prosegue il dibattito sulla riforma del Fisco che dovrebbe arrivare entro la fine di luglio, che dovrebbe partire dal rinnovo del sistema di riscossione. I punti cardine dovrebbero essere la semplificazione e la digitalizzazione.