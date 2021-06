Tal Aviation Italy nuovo gsa per RwandAir

Prende il via la collaborazione tra RwandAir e Tal Aviation Italy, che diventa general sales agent della compagnia aerea africana. Un passo per incrementare le opportunità per residenti, turisti e viaggiatori d’affari per raggiungere il Ruanda e altri paesi del continente.

“Dall'agosto dello scorso anno – si legge in una nota -, RwandAir ha gradualmente ripreso i voli commerciali attraverso il suo network globale, compresa la maggior parte delle sue rotte africane, nonché alcune destinazioni a lungo raggio come Londra Heathrow, Bruxelles e Dubai. La flotta di RwandAir comprende aeromobili Airbus, Boeing e Bombardier”.