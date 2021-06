di Gaia Guarino

Viaggi in Europa, cambiano le regole per gli italiani. Con il miglioramento della situazione sanitaria e con l'aumento del numero di persone vaccinate, alcuni Stati hanno deciso di allentare le restrizioni e facilitare l'arrivo dei turisti.

Secondo quanto riporta la sezione 'Aggiornamenti' del sito viaggiaresicuri.it della Farnesina, arriva il via libera della Danimarca, che elimina l'isolamento fiduciario di 14 giorni purché si presenti un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all'arrivo una volta a destinazione, dove ci si sottoporrà gratuitamente a un secondo test. I vaccinati dovranno essere in possesso del proprio certificato di vaccinazione.



La Spagna apre a chi è in possesso di un certificato di vaccinazione completa o uno che attesti di essere risultati negativi a un test effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale o ancora una dichiarazione di guarigione dal Covid-19.



Le regole per la Germania

Anche per la Germania l'Italia non è più un Paese a rischio, infatti non vi saranno limitazioni per chi arriva via terra; sarà invece necessario un tampone negativo pre-imbarco per chi viaggia in aereo.



Più stringenti sono le norme per i viaggi in Austria: l'ingresso è consentito previa registrazione online nelle 72 ore precedenti e la conferma dovrà essere presentata su richiesta delle autorità in caso di controlli. Nessuna quarantena per chi attesta la propria negatività al Covid, la guarigione o l'avvenuta vaccinazione.



Gli italiani che desiderano visitare il Belgio dovranno riempire un modulo online 48 ore prima dell'arrivo e non sono previsti obblighi di tampone o quarantena. Situazione opposta, infine, in Finlandia e Lituania dove non viene rimosso l'autoisolamento fiduciario di 14 giorni, che potrà essere eventualmente abbreviato.