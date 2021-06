Portopiccolo nuovo sponsor della newsletter di TTG Luxury

Portopiccolo è il nuovo sponsor di ‘TTG Luxury – Il lusso del mercoledì’. Portopiccolo guarda alla nuova stagione con ottimismo, ampliando la propria offerta di appartamenti in affitto - 90 in tutto - tutti con vista mare e ampie terrazze, con un investimento di circa 2,5 milioni di euro, e integrando l’offerta di servizi e attività dedicate alle famiglie.

Salgono così a 148 le unità ricettive di Portopiccolo, con le 58 camere del Falisia Resort e le 90 residenze in affitto, a breve o lungo termine, di diverse tipologie dal monolocale alla villa per qualsiasi tipo di esigenza.



Portopiccolo gode di una comunità di residenti che contribuiscono a un giusto mix tra habitué e visitatori locali e internazionali, in un clima di assoluto relax e sicurezza in puro stile italiano improntato al benessere e al bel vivere. Il borgo è completamente pedonale e ricco di divertimenti e attività per tutta la famiglia, con i suoi bar, ristoranti, la Spa e il beach club.



“Lo scorso anno e quest’anno abbiamo affrontato le sfide di una pandemia che non ha risparmiato nessuno – dichiara Elena Piazza, marketing manager di Portopiccolo – ma non ci siamo mai fermati e abbiamo puntato da subito tutto sulla sicurezza e il servizio alle famiglie. Lo scorso anno abbiamo avuto un incremento di presenze rispetto all’anno precedente: luglio +11%, agosto +11% e a settembre +28%. È per questo che, assecondando la richiesta del mercato, abbiamo investito 2,5 milioni di euro e portato da 20 a 90 gli appartamenti in affitto. Allo stesso tempo abbiamo ampliato la gamma di servizi per le famiglie".



Riparato nell’abbraccio protettivo delle maestose falesie e situato in una location privilegiata all’interno della Riserva Naturale di Duino, Portopiccolo è un connubio tra moderno e tradizionale, un luogo tecnologicamente all’avanguardia in perfetta sintonia con gli ambienti circostanti.



I servizi alle famiglie sono stati ampliati con H-FARM Summer Camp, che prevede ogni settimana da giugno a settembre, esperienze digitali dai 5 ai 14 anni, Piccolo Inventori, un percorso completamente ridisegnato per stimolare la creatività e la fantasia utilizzando kit educativi digitali e materiali di recupero.

E ancora Start, a new wonderful adventure in cui i più piccoli verranno catapultati in quattro mondi fantastici e avranno la possibilità di esplorare e sperimentare tante tecnologie per avvicinarli al coding, alla robotica, all’elettronica creativa e al digital storytelling utilizzando MacBook e iPad.

Infine robotica con Makeblock, Minecraft, Youtube, Lego Spike e molto altro, disponibili per i più grandi. Riprenderanno poi gli appuntamenti del weekend con i Digital Lab sempre in partnership con HFarm.



E ancora corsi di scuola vela, da giugno a settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì organizzati dall’ASD Fair Play per ragazzi dai 6 ai 16 anni. Disponibili anche corsi di canoa, SUP e giochi in acqua, che permettono agli allievi di scoprire divertendosi le potenzialità di queste discipline e di acquisire maggiore sicurezza e conoscenza del proprio corpo.



Ricco anche il programma di attività sportive, in collaborazione con Portopiccolo Spa, che propone corsi di Acqua Fitness al mattino per gli adulti, mentre i bambini si cimenteranno nel corso di scuola nuoto di sicurezza in mare. Un team di professionisti sarà a disposizione per diverse attività tra cui “Family Back School”: ginnastica posturale per grandi e soprattutto piccini, con esercizi da continuare anche una volta rientrati in città con mamma e papà.



Il resort si compone di appartamenti in affitto e di un hotel 5 stelle, il Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa che mette a disposizione bar e ristoranti ed eleganti boutique e atelier dove trovare proposte di moda, arte e design, nonché una spa con trattamenti ideati da Bakel, il marchio di lusso della cura della pelle. Inoltre è presente una Marina, uno Yacht Club e un Beach Club, per rispondere a tutte le esigenze.