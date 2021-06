Exacta-Partner Solution, contributi e defiscalizzazione: ecco i servizi per le adv

Si rafforza l’ambito di servizi che Exacta-Partner Solution fornisce alle agenzie di viaggi italiane sopravvissute alla più grave crisi economica mondiale dal dopoguerra ad oggi.

Il gruppo, che da oltre dieci anni suppoorta le imprese turistiche nella consulenza contabile e distribuisce il software SferaNET, in questi terribili mesi ha aiutato le adv a presentare le istanze di richiesta dei contributi nazionali, semplificando le procedure.



“A oggi – dichiara l’amministratore unico di Exacta Danele D’Amato – questa attività ha portato nelle casse dei nostri clienti mediamente 50mila euro complessivi a fondo perduto”.



Ora, però, la parola d’ordine è defiscalizzazione: “Da adesso in poi - spiega D’Amato - i nostri sforzi si concentreranno sul raggiungimento di altri benefici, come l’alleggerimento del carico fiscale e la rilevanza delle perdite operative espresse nei bilanci 2020 che potrebbero permettere alle imprese turistiche di non pagare imposte dirette (Ires, Irpef, Irap) per il triennio 2021/2023“.