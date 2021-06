Uk, l’ira del turismo per le regole sui viaggi all’estero

Un’operazione dell’ultimo minuto che non è piaciuta alle compagnie aeree e ai player del turismo. Il Governo Uk ha tolto il Portogallo dalla lista dei Paesi in cui è possibile viaggiare senza quarantena. Non solo: a scatenare le ire delle aziende è stata anche la scelta di non introdurre nuovi Paesi nel medesimo elenco.

L’accusa è a tutto campo, come riporta preferente.com: si va dalla mancanza di alternative per i passeggeri fino alla trasparenza dei criteri per l’inserimento delle mete nelle varie ‘zone’ (ognuna delle quali individua precise norme restrittive).



Da easyJet a Thomas Cook, sono diversi i player che hanno fatto sentire la loro voce. Anche alla luce del fatto che molte aziende, da Tui a Ryanair fino alla stessa easyJet e a Iag, hanno visto calare bruscamente il loro valore in borsa.