“Il comportamento e le dichiarazioni di easyJet e Ryanair evidenziano una volontà precisa di colpire l’intero settore degli agenti di viaggi e di minare il rapporto tra questi ultimi e i loro clienti, vere vittime di questa battaglia illogica”.

Così il presidente di Adv Unite Cesare Foà apre il fronte contro le due compagnie low cost, che recentemente hanno chiuso o ampiamente ristretto l’accesso alle adv per le prenotazioni. Un comportamento giudicato anche come “un abuso di potere contrattualistico” da parte dell’associazione.



“Con l’ausilio e la partnership del team di ‘Avvocati in Viaggio’ – prosegue Foà -, abbiamo provveduto ad informare tempestivamente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato della pratica scorretta perpetrata a danno dei nostri rappresentati da parte di EasyJet al fine di tutelarne diritti e interessi. Provvederemo legalmente anche nei confronti di Ryanair qualora le nostre voci non venissero ascoltate”.