Reduce dall'ultima edizione di Fitur svoltasi finalmente in presenza, il presidente di Fiavet nazionale Ivana Jelinic ha voglia di raccontare quello che ha sperimentato in prima persona durante il suo viaggio in Spagna. "È stato davvero bello tornare a una fiera in presenza. Malgrado la manifestazione si sia svolta in forma 'ridimensionata' e con un'affluenza ridotta, l'aria che si respirava a Madrid era nuova, positiva. Quel che ho avvertito è una grande voglia di ripartire e anche di ospitare i turisti italiani, un importantissimo bacino di riferimento per il mercato spagnolo".



