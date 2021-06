Euphemia: 30 nuovi consulenti di viaggio nel 2021

Un 2021 positivo per Euphemia, che annuncia l’ingresso di 30 nuovi consulenti di viaggio da inizio anno, oltre all’apertura di nuove filiali.

Gli scorsi mesi, sottolinea la rete di consulenti in una nota, hanno spinto molti agenti verso la consulenza.



“Nella maggior parte dei casi - si legge nella nota -, le filiali derivano dal passaggio di tutto lo staff di un’agenzia di viaggio tradizionale a Euphemia: è il caso del nuovo punto vendita di Rimini Centro, aperto da qualche settimana nella centralissima via Malatesta”. E sono nate in questo modo “anche le recenti aperture di Parma, Cuneo, Ovada, Monsummano Terme (Potenza) Lumezzane (Brescia) e Pantigliate (Milano)”



Anche l’andamento delle prenotazioni lascia ben sperare per la stagione estiva: “Il prenotato della prima settimana di maggio era ancora al 50% rispetto allo stesso periodo del 2019 - spiega Giulia Barroero, amministratore delegato Lab Travel Group, la società cui fa capo Euphemia -, ma le settimane successive hanno segnato un netto recupero e oggi la flessione rispetto al 2019 si attesta al 20%”.