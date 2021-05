PNGroup sponsor della Digital edition di TTG Italia oggi online

Il Gruppo alberghiero italiano PNGroup è lo sponsor della digital edition di TTG Italia di oggi, lunedì 31 maggio. Il Gruppo sta infatti mettendo a punto un dettagliato piano di lavoro a favore delle agenzie di viaggi italiane e aprirà le porte ai propri prodotti offrendo un’ opportunità di vendita ad hoc.

Sono 5 le strutture alberghiere e ristorative parte del portafoglio del gruppo, ubicate in Franciacorta e nella provincia di Brescia.

In dettaglio, si tratta di Villa Fenaroli Palace Hotel a Rezzato, di La Colombera a Castrezzato, di Borgo Santa Giulia a Timoline di Cortefranca, del Relais Franciacorta a Cortefranca, che si uniscono allo storico ristorante Pio Nono di Erbusco.



Le strutture sono caratterizzate da uno stile ‘country chic’ e ‘historical’.



Gli agenti di viaggi italiani sono chiamati a diventare PNGroup Ambassador. “Desideriamo che tutto questo sia reso facilmente fruibile alle adv, che nell’offerta PNG potranno trovare e offrire soluzioni di valore e diventare così veri PNGroup Ambassador” ha spiegato il direttore commerciale, Riccardo Pistoia in un’intervista con TTG Italia.