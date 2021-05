Torna la fiducia di imprese e consumatori, in particolare nel turismo. I dati di maggio sull’indice calcolato dall’Istat segnano un netto incremento: l’indice relativo ai consumatori passa infatti da 102,3 a 110,6, mentre quello relativo alle imprese sale da 97,9 a 106,7. Non solo: come sottolinea una nota dell’istituto di statistica, a essere in crescita sono tutte le componenti dell’indice, dal clima economico alla fiducia nel futuro.



I dati del travel

Da sottolineare in particolare come il turismo e i trasporti siano i due settori che segnano un aumento della fiducia in maniera più marcata.

Le cifre indicano infatti, per il segmento turistico, un valore pari a 86,1, contro il 54,6 dello scorso mese. Il valore più alto del 2021 sei era registrato a febbraio, quanto tuttavia si era fermato a 65,9.



Il settore del trasporto passa invece dal 104,7 dello scorso mese al 120,3 di maggio. Anche qui il valore più alto fino ad oggi era quello di febbraio, quando l’indice segnava 96.



Nel complesso, i dati fotografano un settore che sembra riconquistare fiducia nel futuro, probabilmente anche alla luce delle riaperture e dell’allentamento delle restrizioni.