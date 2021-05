Web tax, debutto con il freno a mano: un terzo del gettito atteso

Un totale di 233 milioni di euro contro i 780 milioni attesi. A tanto ammonta il gettito fiscale legato al primo anno di applicazione della web tax. Si tratta in sostanza d meno di un terzo di quanto ci si aspettava.

La tassa, come ricorda repubblica.it, era stata approvata dalla legge di bilancio 2019 ed era entrata in vigore il primo gennaio dell’anno successivo, con un’aliquota del 3% sui ricavi dei soggetti che operano online con almeno 750 milioni di euro di fatturato e ricavi da servizi digitali non inferiori a 5,5, milioni di euro.