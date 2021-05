Fiavet Lazio: “Agenzie escluse dalla promozione della Regione”

Rivedere la promozione ‘Più notti, più sogni’ per comprendere anche le agenzie di viaggi. È questo l’invito che arriva da Fiavet Lazio, dopo aver letto i dettagli dell’iniziativa varata dalla Regione.

“Le agenzie di viaggi ed i tour operator ricettivi della nostra regione non sono stati considerati, noi non esistiamo - sottolinea Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio - . Questa misura mira a rilanciare il turismo sul territorio, ma tiene fuori gli organizzatori di pacchetti di viaggio che possono aggregare più servizi ed unire tutta la filiera turistica, favorendo invece il turismo fai da te del cliente finale che è portato a prenotare direttamente la struttura e poi “eventualmente” a cercarsi altri servizi sul posto”.



Fiavet Lazio dunque, prosegue il presidente, “chiede che la Giunta della Regione Lazio respinga la misura per poterla modificare in modo da includere le agenzie ed i tour operator nel meccanismo di prenotazione e rimborso -. Il nostro comparto sta vivendo la notte più buia della propria storia, non possiamo più accettare di essere ignorati”.



Corbari sottolinea inoltre che l’associazione delle agenzie considera l’iniziativa “certamente importante per la ripartenza del nostro comparto”