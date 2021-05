Italia D.O.C. rilancia i viaggi di gruppo nel segno della personalizzazione

Si torna a guardare con fiducia al futuro e si torna anche a considerare l'opzione viaggio di gruppo. Per questo Italia D.O.C. brand per il mercato italiano di Meet&Greet Italy e specializzato in viaggi in treno alla scoperta delle destinazioni meno note della penisola ha studiato proposte ad hoc e una speciale formula che le adv partner possono richiedere.

L'iniziativa è caratterizzata dalla grande possibilità di personalizzare e coinvolgere gli agenti nella creazione del prodotto in base alle indicazioni dei clienti. Tra le opzioni previste ci sono la scelta tra prezzi e livelli di servizio differenti, la facoltà di fungere da accompagnatore per i propri gruppi, ma anche la possibilità di vendere il pacchetto sotto il marchio dell'agenzia.



"Abbiamo voluto mettere a disposizione degli agenti un prodotto di qualità, facile da vendere e costruito su misura per ciascuno di loro - spiega Edmondo Boscoscuro (nella foto), ceo&founder di Meet&Greet Italy -. Tutti i nostri tour sono, infatti, completamente personalizzabili, studiati per accogliere in ogni dettaglio le esigenze sia dei clienti che delle agenzie stesse". M. T.