di Gaia Guarino

La pandemia ha fermato il Mice e l’obiettivo della Lombardia è quello di implementare una strategia di rilancio di tutta la regione, ripensando il modo di organizzare eventi e congressi.

“Numerosi dirigenti d’azienda sostengono che l’incontro a distanza non basta, la componente umana è rilevante”, spiega Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche, nel corso di un webinar organizzato da Unioncamere Lombardia e Promos Italia per conto del sistema camerale lombardo. I meeting in presenza producono effetti più forti, la ripresa non potrà però trascurare il digital e sarà dunque un ibrido che coinvolgerà tutti gli operatori della filiera.



Il desiderio che emerge è quello di coniugare l’ambito lavorativo con i momenti ludici, e lo conferma Isabella Maggi (nella foto) direttore marketing e comunicazioni del Gruppo Gattinoni, che spiega come i loro clienti chiedano proprio questa forma di bilanciamento. “Il phygital sarà l’evoluzione del nostro settore – commenta -. Il mondo fisico e lo streaming sono il futuro, perché se è vero che incontrarsi è importante, altro può tranquillamente restare virtuale”.



Tecnologia, dunque ma senza cannibalizzare la socialità che anzi troverà una spinta in quello che è il concept delle esperienze sul territorio. “Molte delle strutture alberghiere con cui stiamo dialogando – prosegue Maggi – si sono mosse per offrire non soltanto il servizio camera + ristorazione ma per proporre al cliente qualcosa in più, e la Lombardia è un palcoscenico ricchissimo”.



Una voce dal settore hospitality è quella di Cristiano Cabutti, general manager JW Marriott Venice Resort & Spa, che conclude rimarcando l’attenzione che Marriott International ha posto nell’istituzione di protocolli sanitari, aprendo una finestra di ottimismo che indica una crescita dei meeting in presenza programmati da settembre in poi.