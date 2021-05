Smart working, la semplificazione prorogata fino al 31 dicembre

Allo studio la proroga dello smart working semplificato fino al 31 dicembre prossimo anche per i privati. La misura sarebbe contenuta in un emendamento da presentare al decreto Riaperture.

Il regime speciale, varato per contrastare la diffusione del Covid, come sottolinea ilsole24ore.com prevede che lo smart working possa essere attivato tramite un atto unilaterale, mentre il regime ordinario è previsto un accordo individuale. In un primo momento la misura era prevista fino al 31 luglio; poi era avanzata l’ipotesi di prorogarlo fino al 30 settembre. Ma ora l’intenzione sembra quella di prorogarlo fino a fine anno.