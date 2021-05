Il ritorno delle zone bianche: il calendario delle riaperture regione per regione

Si torna a parlare di zone bianche. I dati epidemiologici in Italia continuano a migliorare e le cifre aprono le porte, per alcune regioni, all’area di minor rischio. Secondo il trend delineato negli ultimi tempi, la maggior parte delle Regioni potrebbe diventare bianca nelle prossime settimane, come sottolinea corriere.it.

Il calendario delle Regioni

Stando ai dati e ai possibili trend, il primo giugno passeranno in zona bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Solo per questa settimana è previsto che il passaggio in fascia di minor rischio avvenga di martedì, ma potrebbe esserci un anticipo al giorno precedente.



Sei giorni dopo, il 7 giugno, toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria.



Il 14 giugno invece (con riferimento al monitoraggio del 28 maggio) potrebbero passare in fascia bianca Lombardia e Lazio, se il trend viene confermato. Con loro anche l’Umbria, che registra dati ancora migliori.



Numeri ancora troppo elevati invece per Campania, Valle d’Aosta e Puglia.