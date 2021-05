Vacanze Garantite: un nuovo fondo consortile per t.o. e agenzie

Vacanze Garantite è un nuovo fondo di garanzia consortile costituito dal’omonimo consorzio a garanzia dell’insolvenza e fallimento delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Il nuovo fondo è stato costituito per tutti i soci consorziati, agenzie di viaggi, tour operator, network e operatori del settore turistico che al fine di garantire ai propri clienti la tranquillità della quota pagata per il pacchetto del viaggio organizzato in caso di insolvenza o fallimento, devono rilasciare la garanzia in base a quanto stabilito dalla legge per l' organizzazione e rivendita di servizi turistici denominati ‘pacchetti’.



Il fondo di garanzia è stato studiato e realizzato dopo avere analizzato il mercato e le difficoltà che il settore sta attraversando in questo delicato momento dovuto alla contrazione dei fatturati a seguito della pandemia.



Un nuovo sistema di rating

Ai fini del rilascio della garanzia consortile, il consorzio ha realizzato un nuovo sistema di valutazione e di rating che prevede oltre al classico ‘credit safe’ altri parametri e indicatori non esclusivamente numerici e per questo non richiede da parte dei consorziati aderenti nessuna coobbligazione.



Sandra Bianchini (nella foto), vice presidente del consorzio, ha commentato: “La creazione del consorzio e del relativo fondo di garanzia è stata realizzata dopo un’attenta analisi del mercato, dei player di riferimento e delle criticità rispetto alle metodologie di valutazione e classificazione dei rating. E’ stato scelto di utilizzare tre tipologie di rating che vengono determinate attraverso l’utilizzo di un software personalizzato che incrocia dati numerici e di bilancio riferibili agli attuali sistemi di valutazione di Credit safe, oltre ad altri parametri e indicatori tipici del settore assicurativo che analizzano le variabili rispetto alle assunzioni di un rischio d una volta inserite nel software valutativo dedicato creano il rating personalizzato per ciascun consorziato”.



Il consorzio si è avvalso della consulenza di Spencer & Carter Insurance Broker per la parte dedicata alla valutazione del rischio e di Althersoft Uk per la realizzazione del software dedicato.