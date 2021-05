Ancora un anno all’insegna del turismo interno. Ma tra gli italiani c’è voglia di andare in vacanza: secondo una ricerca realizzata da mUp Research e Norstat commissionata da Facile.it, sono quasi 5 milioni gli italiani che hanno prenotato per quest’estate. Ma nella maggior parte dei casi resteranno entro i confini nazionali.

Tra coloro che hanno già scelto la propria vacanza, infatti, l’84,6% resterà in Italia, come riporta ilsole24ore.com. Per quanto riguarda i periodi caldi, c’è qualche novità sugli equilibri: se agosto resta al primo posto con il 55% delle prenotazioni e luglio si conferma in seconda posizione con il 36%, settembre arriva a quota 5 milioni e giugno a quota 4 milioni di prenotazioni. Più di un terzo andrà in vacanza per meno di 7 giorni, ma la media si attesta a 14 giorni.



Le soluzioni ricettive

Il 2021 potrebbe essere l’anno dei villaggi vacanze: prodotto che non ha mai smesso di andare di moda ma che quest’anno potrebbe conoscere una seconda giovinezza. Al primo posto si confermano hotel e B&B, ma i villaggi conquistano comunque 3,8 milioni di intervistati.



C’è comunque ancora una parte di italiani che temono di viaggiare: si tratta di 6,5 milioni di persone, che però rappresenta una notevole riduzione rispetto ai 24 milioni di maggio dello scorso anno.