Appuntamento al 17 giugno per la riapertura al pubblico di Disneyland Paris. Sarà un ritorno in scena graduale che partirà con il Parco Disneyland e il Parco Walt Disney Studio, il Disney Village e il Disney’s Newport Bay Club Hotel. Un mese dopo sarà poi la volta della nuova attrazione Cars Road Trip e alla tanto attesa apertura del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Il Disney’s Hotel Sequoia Lodge e il Disney’s Hotel Santa Fe rimaranno chiusi durante l’estate e le date di riapertura saranno annunciate in un secondo momento.



Sicurezza

“Per monitorare il flusso degli ospiti alla riapertura ci sarà una limitazione degli ingressi giornalieri che richiederà la prenotazione obbligatoria della visita per rispettare le norme di distanziamento sociale”, si legge in una nota. Inoltre, per allinerarsi alle misure richieste dal governo, “a Disneyland Paris sarà obbligatorio indossare una mascherina per tutti i visitatori con più di 6 anni. Alcune esperienze come la Parata Disney Stars on Parade e lo spettacolo serale Disney Illuminations sono al momento rimandate e ritorneranno presto”.

Flessibilità

Per offrire maggiore flessibilità sono disponibili condizioni di prenotazione che includono per i pacchetti soggiorno negli Hotel Disney: “Cancellazioni e modifiche senza penali (assicurazione e trasporto esclusi) – prosegue il comunicato - fino a 7 giorni prima della data di arrivo e pagamento del saldo 10 giorni prima dell’arrivo e per i biglietti d’ingresso la cancellazione fino a 3 giorni prima della data di arrivo. Inoltre per gli ospiti che sono già in possesso di una prenotazione è possibile posticipare la data di arrivo del soggiorno allo stesso prezzo e con le stesse componenti”.