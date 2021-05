Non sarà un’estate come il 2020. Alle prime avvisaglie della stagione calda, l’aria che si respira nelle agenzie di viaggi è differente rispetto a 12 mesi fa, quando il Paese si risvegliava dopo un duro lockdown e l’estate appariva più che altro una grande incognita. Ora, anche se i dubbi non mancano, lo spirito con cui ci si approccia all’alta stagione è completamente differente. E sulla distribuzione, così come sul turismo, soffia un vento di rinascita. L’estate non risolverà tutto, sicuramente. Ma sembra ragionevole pensare che, passo dopo passo, si potrà tornare a un giro d’affari sostenibile.

È questo quanto emerso dal terzo appuntamento con TTG Newsroom, il talk in live streaming di TTG Italia, che ha radunato i rappresentati di alcuni tra i maggiori network per rispondere alla domanda: “Quale futuro per le agenzie?”. Un ‘giro di opinioni’ che ha rilevato un ottimismo di fondo: il periodo è difficile, certo, ma le prospettive sembrano meno fosche di quanto si sarebbe immaginato in un primo momento. E la clientela sembra rispondere positivamente… (continua sulla digital edition)



TTG Magazine online

Sul nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online con la digital edition, un ampio resoconto sul dibattito del terzo appuntamento di TTG Newsroom, il talk in diretta streaming di TTG Italia, moderato dal direttore responsabile Remo Vangelista, cui hanno preso parte: Adriano Apicella, a.d. di Welcome Travel Group, Andrea Gilardi, ceo divisione Distribuzione di Uvet Viaggi Turismo, Claudio Passuti, a.d. di Robintur Travel Group, Domenico Pellegrino, ceo del gruppo Bluvacanze, e Sergio Testi, direttore generale di Gattinoni Travel Network



