Evolution Travel, arriva l'ora del portale per gli Emirati Arabi

È dedicato interamente agli Emirati Arabi il nuovo portale messo in campo da Evolution Travel. Evoluzione dell’offerta già esistente dedicata prevalentemente a Dubai, amplierà la programmazione con l’obiettivo di mappare a breve termine tutti i sette Emirati.

“Continuiamo a investire strategicamente anche sulla programmazione di medio raggio - commenta Carmine Di Meo, responsabile reparto programmazione prodotti - per essere pronti per il momento in cui il desiderio di viaggiare delle persone potrà essere nuovamente soddisfatto. Il nostro media trip a Dubai ha suscitato interesse e abbiamo registrato un numero superiore alle attese di richieste e domande orientate a capire come e quando si potrà tornare negli Emirati”.



Dopo Abu Dhabi e Ras al-Khaimah, che sono già entrati nel novero delle proposte con pacchetti che abbinano hôtellerie di lusso, attrazioni quali il Louvre Abu Dhabi o il Ferrari World e vacanze mare, prime destinazioni a ricevere attenzione saranno Fujairah e Sharjah.