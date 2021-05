È Alberto Graziani il nuovo responsabile della divisione distribuzione del Gruppo Uvet. Il nuovo manager succede ad Andrea Gilardi, che ha lasciato l’incarico per intraprendere nuove esperienze professionali. Alla divisione fanno capo il network a marchio Uvet Travel System, le agenzie di proprietà già a marchio Uvet Retail, le agenzie in associazione in partecipazione a marchio Last Minute Tour e i consulenti di viaggio a marchio Personal Travel Specialist.

“Graziani conosce molto bene il Gruppo e ha sempre svolto un ottimo lavoro raggiungendo risultati positivi – ha commentato il presidente Luca Patanè -. Sono certo che la sua professionalità e le sue capacità potranno dare un ulteriore contributo a tutta la squadra che è così pronta per la ripartenza. La sua nomina rispecchia anche la volontà di far crescere le nostre risorse interne”.



Graziani vanta un’esperienza lunga più di 10 anni all’interno del Gruppo Uvet dove si è anche occupato del coordinamento e dello sviluppo delle attività di vendita e di account management di Uvet American Express Global Business Travel nel Nord Italia.