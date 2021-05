Di strada da fare ce n’è ancora molta. E i numeri non saranno sicuramente quelli del 2019. Ma l’estate alle porte sembra promettere qualcosa in più rispetto allo scorso anno, candidato a restare il più nero della storia del turismo. A confermarlo sono gli ospiti intervenuti al terzo appuntamento con TTG Newsroom, il talk trasmesso in diretta streaming ieri alle 14.

“Nelle ultime 2/3 settimane abbiamo visto un’accelerazione - afferma Sergio Testi, direttore generale di Gattinoni Travel Network -. Molte agenzie hanno iniziato ad aprire e stanno anche lentamente ampliando l’orario”. Conferma il trend Domenico Pellegrino, ceo del gruppo Bluvacanze: “Il 3 maggio eravamo aperti al 100%. Entro maggio arriveremo anche all’orario di apertura pieno”.



Rete diretta aperta anche per Robintur, come evidenzia l’amministratore delegato Claudio Passuti. Che aggiunge: “C’è un desiderio da parte della clientela, sia nuova che fidelizata, di trovare soluzioni sicure e assistite”.



Un trend in ripresa

Prospettive positive anche per Welcome Travel Group, come racconta l’amministratore delegato Adriano Apicella: “L’ultima settimana i punti vendita ci hanno riferito di un livello di richieste e di interesse paragonabile al 2019”.



Bisogna però ricordare che “molte agenzie confidano nell’estate anche per coprire i crediti sul mercato” aggiunge Andrea Gilardi, ceo divisione Distribuzione di Uvet Viaggi Turismo, facendo riferimento ai voucher ancora da spendere.