Bonus Vacanze: validità prorogata al giugno 2022, ma resta il nodo delle richieste

È in dirittura di arrivo la proroga del Bonus Vacanze al giugno 2022. Un emendamento al decreto Sostegni, il cui testo dovrebbe approdare in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio, allungherà la validità dei buoni. Resta, però, il nodo delle richieste.

Il bonus può essere usato solo da chi ne abbia fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020. E ora, riporta Corriere.it, si pensa di far slittare la scadenza, per consentire di allaragare la platea dei fruitori. L’obiettivo dell’Esecutivo, ha spiegato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, “è usare tutta la dotazione”.



Dei 2,6 miliardi di euro stanziati per il bonus, infatti, sono stati spesi solo 820 milioni.