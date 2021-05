L’obiettivo è riaprire al più presto, soprattutto al turismo, sia per i flussi interni che per quelli in arrivo dall’estero. Ad affermarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, che nel corso del question time alla Camera ha sottolineato l’intenzione di rimettere in moto al più presto la macchina del travel.

Come riporta corriere.it, Draghi ha legato il tema dei viaggi all’andamento della campagna vaccinale. L’obiettivo è quello già evidenziato più volte: mettere in sicurezza le categorie più a rischio, ovvero i soggetti fragili e gli over 60. A questo punto il turismo potrà dirsi sicuro. Il target, secondo le stime, potrebbe essere raggiunto tra fine giugno e inizio luglio.



La quarantena

Per quanto riguarda le misure relative agli arrivi dall’estero, il presidente ha sottolineato l’intenzione di spingere per eliminare la quarantena per i turisti in arrivo dai Paesi del G7. In particolare il pensiero va a Stati Uniti, Giappone e Canada. Lo stop alla quarantena sarebbe legato al certificato di avvenuta vaccinazione.