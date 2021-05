di Amina D'Addario

Gli italiani ricominciano a prenotare le vacanze. E torna, da settembre, la voglia di viaggi lungo raggio. Lo dice una ricerca di eDreams dalla quale emerge che se destinazioni come Palermo, Catania, Olbia, Tirana e Ibiza hanno al momento la meglio sulle prenotazioni di luglio e agosto, nella tarda estate salgono di preferenze o compaiono ex novo alcune capitali culturali del turismo europeo, come Barcellona, Parigi e Amsterdam; e per l'autunno fa capolino anche il long haul.

Un italiano su due, emerge poi dall'indagine, ha prenotato una vacanza di 7-13 giorni per l'alta stagione. E questa durata sembra essere la preferita anche per i mesi di spalla con il 38% del booking e una crescita di 5 punti percentuali rispetto alle tendenze dello scorso anno.



Viaggi oltreoceano

Ma un dato, soprattutto, lascia ben sperare: chi valuta una partenza a settembre e ottobre nel 44% dei casi è incline a considerare un viaggio lungo raggio. Tra le destinazioni più ricercate figurano New York, in terza posizione per il periodo luglio e agosto e addirittura al primo posto per fine stagione, ma anche Tokyo e Dubai.



Non solo. Le mete che a settembre e ottobre fanno sognare i viaggiatori della Penisola iniziano a ricordare quelle dello stesso periodo del 2019, ulteriore segnale che gli italiani hanno di nuovo voglia di girare il mondo.