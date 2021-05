di Remo Vangelista

Proviamo a lanciare uno sguardo sul futuro. Il tema è caldo, con umori e pensieri diversi. Le agenzie nonostante tutto restano ancora al centro del business. Diventa infatti difficile ipotizzare una traccia di futuro per questo mestiere. Soprattutto, nessuno riesce a capire come usciranno le agenzie di viaggi da questo lungo e sofferto periodo di pandemia.

Un percorso totalmente diverso dal passato, anche per quelli che hanno attraversato l’11 settembre.

Oggi i dettaglianti si trovano o si troveranno a dover affrontare un mercato completamente differente.

L’offerta sugli scaffali è ridotta al lumicino, perché molti tour operator non hanno ancora compreso se e quando potranno riprendere a solcare certe mete.

Rimane tanta Italia, qualche sprazzo di Mediterraneo e crociere a raggio ridotto.

Per questo, indipendenti o legate ai vari network, le adv cercano soluzioni e sarà interessante capire qualcosa di più giovedì 13 maggio durante il nostro talk live TTG Newsroom “Quale futuro per le agenzie”.

Perché tutto cambia ma al centro del mercato restano sempre le adv.