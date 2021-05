Geo, Win4All: adesione massiccia al programma per il 2021

L’86% delle agenzie Geo Travel Network e la quasi totalità delle Gold hanno firmato il contratto Win4All per il 2021. Ad annunciarlo è lo stesso Geo Travel Network; il direttore generale Dante Colitta (nella foto) sottolinea inoltre: “Non era assolutamente scontata un’adesione così massiccia, considerando la complessità e l’incertezza che caratterizzano quest’anno. Si tratta di un forte segnale per noi, anche alla luce della recente fusione con Welcome Travel: un’importante dimostrazione che le nostre agenzie hanno compreso e sposato l’impegno e l’investimento che il network ha messo in campo per accompagnarle nel futuro, tracciando una prospettiva chiara per il prossimo triennio”.

Andrea Cerri, responsabile rete consulenti, sottolinea che si tratta di “un lavoro cominciato a marzo, con il Virtual Roadshow, un tour di 8 tappe attraverso l'Italia, e proseguito fino al 30 aprile, giorno di chiusura ufficiale delle adesioni”.



Da sottolineare anche l’adesione dei fornitori, dal momento che il programma vede la partecipazione di quasi tutti gli operatori contratualizzati. “Il Gruppo Alpitour e Costa - evidenzia ancora la nota - hanno dato il loro contributo proponendo obiettivi personalizzati e l’esclusiva campagna “Raddoppio fatturati”, un acceleratore importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi Win4all”.