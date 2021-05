Sono due dettagli che potrebbero incidere profondamente sul destino del turismo. E si discuteranno nei prossimi giorni.

La revisione dell’uso dell’indice di contagiosità, il cosiddetto indice Rt, è sul tavolo del Cts, anche per il pressing delle Regioni. Il sistema a colori, infatti, è stato prorogato fino al 31 luglio e, per muoversi tra aree di diverso colore, sarà necessario essere vaccinati, avere un certificato di guarigione o sottoporsi al tampone. Il che ovviamente potrebbe complicare le cose per i turisti italiani.



A pendere come una spada di Damocle sui colori delle Regioni è proprio l’indice Rt, che potrebbe far scattare l’arancione con molta facilità. L’indice potrebbe essere sostituito con un ‘Rt ospedaliero’, come riporta corriere.it, ovvero l’andamento delle occupazioni dei letti negli ospedali.



Sul fronte del coprifuoco, l’ipotesi continuerebbe ad essere quella di uno slittamento alle 23. Un’idea che, questa volta, vedrebbe favorevole anche il ministro della Salute Roberto Speranza.