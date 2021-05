Trenord scommette sul leisure con le 'Gite in treno'

di Amina D'Addario

Dal tour in battello lungo il lago di Como al 'Treno dei sapori' alla scoperta della Franciacorta. Trenord rilancia sul segmento leisure e inaugura per la stagione estiva 'Gite in treno', un nuovo programma di itinerari nato per rispondere alla crescente domanda di turismo outdoor e di prossimità.

"L'idea - spiega il direttore commerciale di Trenord, Leonardo Cesarini (nella foto) - è partita dalla constatazione che sempre più clienti amano spostarsi in treno in un'ottica di turismo attento e sostenibile. Lo abbiamo visto nel 2019 con 15 milioni di passeggeri leisure lungo le nostre tratte e anche lo scorso anno quando, nonostante il Covid, ne abbiamo avuti 4 milioni".



Ma nei piani dell'operatore lombardo c'è anche l'avvicinamento al trade. "Ora stiamo alzando il sipario sul prodotto ma l'obiettivo - sottolinea Cesarini - è far sì che anche le agenzie comincino a guardare a queste proposte come a un'opportunità in più per sviluppare traffico. Ne stiamo parlando con alcuni network e ovviamente ci stiamo preparando alla possibilità di prevedere commissioni e charterizzare vagoni o convogli interi, magari in occasione di eventi".