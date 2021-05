Baia Holiday lancia il soggiorno Coco con gli amici a 4 zampe

Baia Holiday pensa alle famiglie con animali domestici e nei suoi villaggi open air ha creato la formula di soggiorno Coco, a misura di pet.

Questa soluzione, creata per venire incontro alle esigenze di chi non vuole separarsi dal proprio cane o dal proprio gatto, prevede sistemazioni abitative spaziose con biancheria, cuccia e particolari servizi di pulizia. Inoltre, l’operatore si occuperà del pet food in collaborazione con Monge.



A disposizione degli ospiti, inoltre, in ogni struttura Baia Holiday sul Lago di Garda, in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Croazia, saranno presenti distributori di sacchetti igienici e docce dedicate ai cani, per prendersi il tempo e lo spazio per una tolettatura, ideale dopo passeggiate o escursioni. Aree dedicate saranno presenti anche nei ristoranti e nei bar dei camping village, per mangiare in compagnia del proprio cane in totale relax.



E chi ama il mare trova la formula Coco nel camping village Laguna Blu sulla Riviera del Corallo a pochi chilometri da Alghero, e nel camping village Cavallino nella laguna di Venezia.