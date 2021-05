Dormire in uno scuolabus: le proposte Instagram di Vacanze col cuore

Tre accomodation originali e stravaganti per coniugare la vacanza outdoor con un’esperienza tutta da condividere su Instagram con foto e reel.

Le propone Vacanze col Cuore, operatore plein air che nel Glamping Resort di Orlando in Chianti a Cavriglia in Toscana lancia soluzioni originali per vacanze da raccontare sui social.



Si tratta di uno school bus americano, una Airstream restaurata e una roulotte Shasta in stile vintage frutto di un recupero nel design e nelle dotazioni interne. I tre mezzi saranno posizionati in spazi accuratamente studiati per ricreare l’atmosfera retrò a cui si ispirano e per diventare la location perfetta per scatti indimenticabili.



“In un’estate che si annuncia ancora in prevalenza di scoperta della prossimità o comunque all’interno dei confini nazionali, - spiega Loek Van der Loo, fondatore di Vacanze col cuore - la parola chiave è esperienza indimenticabile. E la vacanza glamping, in questo senso, fa scuola e si conferma una modalità sicura per trascorrere momenti di relax: spazi verdi molto ampi, distanza fra gli alloggi dal design unico e servizi a domicilio di alto livello, godendo di panorami scenografici. E l’esperienza prende avvio già dall’accommodation che quest’anno sarà, anzi saranno perché sono tre, di grande carattere, superaccessoriate e uniche nel genere”.



Le tre accommodation si trovano all’interno di un glamping resort dotato di tutti i comfort: una piscina riscaldata, circondata dai boschi ma baciata dal sole, modernamente concepita e rinnovata da poco.