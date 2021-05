L’estate e il rischio delle incognite

C'è una spada di Damocle che pesa sul turismo. Non è il coprifuoco e nemmeno il green pass. È l'incertezza. Un sentimento che accompagna il settore da oltre un anno, da quando la sospensione dei voli da e per la Cina ha messo il travel in stato di allarme. E che ormai ha marchiato a fuoco un intero settore, che ha passato oltre 12 mesi a leggere normative, interpretare, chiedere chiarimenti, interrogarsi. Tanto che ormai è diventato quasi un riflesso condizionato: riempire la testa di dubbi e domande è la reazione automatica di fronte a tutto quanto accade. A fare il punto su questo aspetto è Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna, che sottolinea come ultimamente arrivino domande dalle agenzie di viaggi anche sugli aspetti più semplici. "Si entra nell'angoscia de... (continua nella digital edition)