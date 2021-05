“L’auspicio è quello di poter avere un'estate senza coprifuoco, il che significherebbe avere la curva dei contagi sotto controllo”. Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel, in un ampio servizio sul nuovo numero di TTG Magazine esprime la sua posizione sulla misura più discussa di questi giorni.

E se invece la misura dovesse perdurare? In questo caso “sarebbe preferibile un’estensione dell'orario alle 24 per consentire di vivere appieno la destinazione della vacanza”.



C’è poi il tema della mobilità. Per Apicella, l’adozione di un pass regionale potrebbe addirittura semplificare le cose. “L’introduzione di un pass verde anche in Italia per consentire gli spostamenti tra Regioni rosse e arancioni potrebbe incentivare le prenotazioni”, ma solo “se verranno accettati per i non vaccinati i test rapidi, possibilmente disponibili in farmacia”. Il fulcro, ancora una volta, è comunque sulla chiarezza… (continua nella digital edition)