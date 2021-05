Due anni di tempo per utilizzare i voucher rilasciati per i viaggi cancellati causa Covid. L’emendamento al dl Sostegni che prolunga i termini di scadenza passa all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.

In precedenza, il termine era fissato a 18 mesi. I termini previsti dal dl Sostegni allungano dunque le tempistiche di ulteriori 6 mesi.



La cessione e il rimborso

Come riporta ansa.it, è previsto che i voucher possano essere ceduti alle agenzie di viaggi. Ma resta confermato il rimborso in denaro nelk caso in cui il voucher non sia utilizzato entro il termine dei 24 mesi.



È necessario ricordare che i voucher, oltre che per il turismo leisure e business, sono stati rilasciati anche per i viaggi di istruzione.