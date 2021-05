Aiav: “Verso un calcolo più equo dei ristori”

Aiav prosegue la sua attività a sostegno di una revisione dei criteri di calcolo dei contributi a fondo perduto per gli operatori turistici. Fin dai primi di dicembre l’associazione aveva presentato presentazione un esposto straordinario al presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro il Dl del 12 agosto 2020, che contiene le disposizioni applicative legate all’erogazione dei ristori.

“Il provvedimento è stato formalmente ricevuto e accettato e siamo in attesa dell’esito, previsto per giugno – dichiara Fulvio Avataneo, presidente Aiav - ma, ciò che è più importante, oggi anche le altre associazioni del comparto e il ministro Massimo Garavaglia ritengono che i prossimi aiuti debbano basarsi su criteri meno sperequativi, più rispettosi delle singole realtà e più ragionati, a cominciare dalla scarsa considerazione degli operatori che agiscono in regime di pura intermediazione”.



Aiav continua poi a favorire lo scambio di idee anche con ‘Edicola Aiav’, tavola rotonda virtuale a cadenza periodica, dedicata all’analisi e alla discussione dei temi più scottanti del settore.