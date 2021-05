Un’idea nata durante una chiacchierata tra Ezio Birondi e Martino Dotti. Il video di Settemari ha conquistato il mercato con le foto di tante agenzie di viaggi che hanno accolto con entusiasmo l’invito del t.o. di Torino.

“Abbiamo voluto dimostrare con il nostro video (apparso anche su Sky) che la filiera è unita. Anzi, deve essere unita – ha detto Martino Dotti, direttore vendite Settemari –. Bisogna fare capire al consumatore che è più conveniente per mille motivi andare in agenzia a prenotare le vacanze. È fondamentale spingere tutti nella stessa direzione e credo che la distribuzione dopo la pandemia diventerà il vero e unico punto di riferimento. Settemari vuole ripartire e per questo si è voluto dare un segnale concreto a tutto il mercato”.



Il consenso

Progetto forte e immediato che strizza l’occhio alle adv, “il consenso è incredibile. Dobbiamo smettere di lavorare tutti come tante entità sparse. Il nostro settore deve trasmettere al consumatore finale un messaggio di unità e forza”.



La prima via è stata tracciata ora bisogna capire se altri tour operator o compagnie aeree (più difficile…) seguiranno le orme di Settemari. (r.v.)