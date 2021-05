Dal lasciapassare tra regioni a qualche velata critica per il Digital green pass europeo fino ad arrivare al bonus vacanze. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia torna sui temi caldi del settore e prova a tracciare la rotta per fare in modo che l’estate alle porte possa segnare il primo passo per la ripresa.

Secondo il titolare del Dicastero, c’è il rischio che la burocrazia metta i bastoni tra le ruote al Digital Green Pass europeo; ecco allora che il cosiddetto lasciapassare tra regioni potrà aiutare negli spostamenti in Italia per ragioni turistiche, fornendo una spinta alla ripresa.



Bonus Vacanze

Quanto al bonus vacanze Garavaglia anticipa che verranno proposte anche nuove forme di utilizzo per far sì che lo strumento abbia maggiore efficacia. Infine il tema del coprifuoco alle 22 o alle 23: il ministro ha ribadito che ogni decisione verrà presa in base al monitoraggio sull’andamento della pandemia.