Un grande slalom. Questa è l’immagine che si profila per l’estate turistica, alla luce degli ultimi orientamenti del Governo sulle limitazioni e le regole per gli spostamenti. Una serie di norme che, necessariamente, avranno un effetto sulle prenotazioni e sulle vendite.

Bisogna anche sottolineare che l’adozione di determinate restrizioni sembra essere soggetto a revisioni: questo, se da un lato lascia sperare in un allentamento progressivo, dall’altra getta un’ombra di incertezza. Motivo per cui anche le posizioni nel mondo del turismo sono piuttosto sfaccettate.



Su un punto, però, il comparto sembra compatto: il coprifuoco inciderà in maniera sensibile sulle vacanze in Italia. E dunque sulle prenotazioni...



