Nasce Wikitourism, il 'TripAdvisor' degli agenti di viaggi

Un gruppo di agenti di viaggi indipendenti ha lanciato Wikitourism, piattaforma che aspira a diventare una sorta di TripAdvisor ad uso esclusivo dei professionisti del settore.

Come riportto da Preferente il sito, ora operativo, fornisce agli agenti di viaggi tutte le informazioni sulle strutture alberghiere (descrizione, posizione, fotografie, video,…).

Inoltre, include la possibilità di lasciare solo ed esclusivamente pareri professionali, strumento che potrebbe rivelarsi molto utile. La piattaforma è nata sfruttando il portafoglio di banche letti come Hotelbeds, ma il contenuto verrà progressivamente ampliato grazie ai contributi degli stessi agenti di viaggi.



Online anche un forum dove i professionisti possono esprimere opinioni su tutto ciò che riguarda il tuo settore. Inoltre, l'intenzione dei promotori è quella di lanciare presto schede relative a compagnie di crociera e pacchetti turistici. L'accesso alla piattaforma è completamente gratuito. I creatori vagliano tutte le richieste di accesso una ad una per garantire che tutti gli iscritti siano realmente agenti di viaggi.