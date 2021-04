Grifo Viaggi: un pacchetto trekking da Spoleto ad Assisi per primavera e autunno

Una proposta che parte direttamente dall’Umbria e si rivolge a tutte le agenzie di viaggi italiane alla ricerca di prodotti natura che coniughino vacanza attiva e comfort è quella che arriva da Grifo Viaggi di Perugia.

“Abbiamo avuto nel passato esperienze con il pubblico inglese – dice Fausto Gonnellini, titolare dell’agenzia – per il quale abbiamo lavorato come corrispondente di un t.o. che organizzava walking holidays. Così, ci è venuto in mente che una risposta alla ricerca di Italia e di vacanze all’aperto potesse essere un trekking nella nostra terra”.



Nasce così il Cammino da Spoleto ad Assisi che percorre un tratto della via di Francesco. Il prodotto prevede l’accompagnamento di una guida escursionistica e la possibilità di accesso per tutti i camminatori: le tappe infatti sono accessibili a tutti e nelle giornate di cammino è prevista anche la visita di località e borghi.



Il soggiorno è previsto in alcuni dei borghi medievali piu caratteristici dell' Umbria: Assisi, Spello, Trevi e Spoleto. Gli hotel selezionati, di categoria 3 stelle sup. e 4 stelle, sono ubicati al centro delle cittadine in modo da permettere agevolmente di poterle visitare liberamente e senza fretta al termine di ogni tappa.



I pasti sono inclusi, con cestini per il pranzo preparati dagli hotel in cui si soggiorna ed è incluso anche il trasporto dei bagagli. Le 4 partenze previste sono nel mese di maggio e giugno e poi a settembre e ottobre.