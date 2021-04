Bmt: De Negri annuncia le nuove date della fiera

Progecta ha annunciato la nuova data programmata per la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, che si svolgerà da venerdì 18 a domenica 20 giugno.

"Siamo soddisfatti di aprire le porte della nostra Borsa perchè con la Bmt parte la stagione. Grazie al lavoro del Governo, dell’Enit, della Regione Campania e della Mostra d’Oltremare potremo realizzare nei tempi giusti ed in sicurezza la fiera" commenta Angioletto De Negri (nella foto), amministratore di Progecta.

Date le nuove esigenze emerse in questo particolare momento storico, Bmt 2021 rinnova spazi e percorsi; la fiera si svolgerà in parte open air, nel parco monumentale della Mostra d'Oltremare e in parte nei tradizionali padiglioni interni con maglie espositive allargate e distanziamento prescritto. Tutto nel rispetto dei protocolli di sicurezza ufficiali Aefi.