Enrica Montanucci apre il fronte di discussione su Ryanair. Per Maavi infatti non è più tollerabile leggere continue critiche alla distribuzione.

In un lungo post su Facebook stamane la presidente dell’associazione ha scritto: “Ieri abbiano letto di un ulteriore attacco immotivato e gratuito di Ryanair alle agenzie di viaggio, anche se apparentemente alle Olta. Noi di Maavi stiamo aprendo tavoli con varie compagnie aeree per provare a ritrattare il concetto di commissioni già da tempo, è stato uno dei primi obiettivi che ci siamo prefissati, e quindi questo messaggio ci indispone tanto ... e dimostra che siamo un settore di soggetti a volte pessimi... proprio quando in Inghilterra e negli States si inizia a ridare commissioni alle agenzie”.



Iniziativa senza ombra di dubbio lodevole che andrà seguita perché la retromarcia delle compagnie aeree sarebbe evento inaspettato. Montanucci ha poi aggiunto: “In ogni caso abbiamo scritto chiedendo di modificare il messaggio e segnalato all’Antitrust la questione. Bisogna agire e smetterla di subire qualsiasi cosa da tutti”.



Si aprono nuovi fronti e tutto sembra in discussione. Alla totale riapertura del traffico ci troveremo di fronte a mille insidie, con il rischio che sia un tutti contro tutti. (r.v.)