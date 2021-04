Ergo Assicurazione Viaggi rilancia la polizza Speciale Casa Vacanza

Vengono estese le coperture della polizza Speciale Casa Vacanza di Ergo Assicurazione Viaggi. La novità è che, fra le cause comprese per avere diritto al rimborso, vi è anche il Covid-19, inteso come positività (anche senza sintomi) ad un tampone molecolare, che riguardi uno dei viaggiatori o un familiare fino al secondo grado.

In generale il prodotto consente di proteggere il cliente che ha scelto una vacanza in una struttura extra alberghiera, sia contro i rischi di annullamento o interruzione del soggiorno per cause oggettivamente documentabili, sia contro rischi legati al contratto di affitto.



“Oltre a questo – spiega l’azienda in una nota -, per una maggiore sicurezza dei clienti, la polizza comprende la responsabilità civile per danni causati a terzi o a beni di terzi durante il soggiorno. Altra copertura inclusa concerne la non conformità dell’immobile alla descrizione fornita dal locatore per iscritto o documentata attraverso immagini”.