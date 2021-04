Cambia ancora una volta la partita sul bonus vacanze che, nei giorni scorsi, è stato reso disponibile anche per le agenzie di viaggi, in un primo tempo escluse dalla prima versione del 2020.

Un emendamento al decreto Sostegni presentato direttamente dal Ministero del Turismo, infatti, oltre a concedere la possibilità di ‘cedere’ il bonus alle agenzie oltre che agli alberghi, ne proroga ulteriormente la durata, fino a giugno 2022.



Ad oggi, invece, chi ha fatto richiesta del supporto economico per le vacanze, che era messo a disposizione dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, può utilizzarlo entro il 31 dicembre di quest’anno.



Se l’emendamento presentato dal Ministero verrà accolto, invece, la finestra per l’utilizzo dell’incentivo si amplierà di ulteriori 6 mesi, fino appunto a giugno 2022.



Le rate

Non solo. Sempre lo stesso emendamento prevede che il bonus vacanze non debba essere utilizzato interamente in un solo viaggio e in una sola struttura. Sarà invece possibile, cosa che non è stata finora, destinare gli importi a più strutture e in diversi periodi dell'anno.



Il procedimento di utilizzo sarà sempre il medesimo: lo sconto applicato con il bonus vacanze viene rimborsato all'albergatore o all’agente di viaggi sotto forma di credito d'imposta utilizzabile o cedibile anche agli istituti di credito.



Al momento è stato speso meno di un terzo di quanto era stato investito per finanziare l’incentivo e le risorse disponibili sono ancora cospicue.