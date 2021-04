La Tunisia riapre al turismo organizzato: ecco le regole da rispettare

Anche la Tunisia attenua le restrizioni di viaggio per chi arriva da oltre confine. Il Paese, infatti, dall’inizio di questa settimana, ha deciso di rendere più agevole l’ingresso ai turisti che viaggino con un viaggio organizzato da tour operator.

Chi è in possesso di un voucher che comprende volo + trasferimento + alloggio turistico e arriva con voli charter o voli di linea nell’ambito di un viaggio organizzato potrà entrare nel Paese a condizione di presentare, all’arrivo, di un test Pcr ad esito negativo effettuato non più di 72 ore prima dell'imbarco.



Inoltre, i turisti dovranno garantire l’impegno a stare in gruppo all'arrivo in Tunisia, per il trasporto turistico, l'alloggio e viaggi all'esterno di strutture ricettive turistiche e garantire il rispetto rigoroso del protocollo sanitario anti-Covid-19 previsto dal Turismo Tunisino.



Alle agenzie ricettiviste del Paese viene chiesto di assicurare la rigorosa applicazione delle regole per garantire il regolare svolgimento della stagione turistica.