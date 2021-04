Dopo l’annuncio dell’ultimo decreto, che di fatto regola attività e spostamenti per l’estate, sono diversi i dubbi nati in merito alle norme.

A fare chiarezza ci pensano le Faq del Governo, che sottolineano alcuni dettagli fondamentali, come evidenzia corriere.it. Tra i primi chiarimenti in merito alle vacanze, la ‘certificazione verde’ o ‘pass’, ovvero il foglio che servirà per spostarsi tra regioni di colore diverso (per muoversi tra zone gialle non ci sarà bisogno di documentazione).



La prima precisazione riguarda la tipologia di test: saranno validi sia gli antigienici che i molecolari. Il documento inoltre sarà rilasciato dalla struttura che ha effettuato il test (farmacie comprese) o che ha somministrato il vaccino.



L’età minima del pass

Altro chiarimento necessario, l’età da cui sarà necessario minursi di pass: a essere esentati saranno solo i bambini sotto i 2 anni.



Va inoltre precisato che per i motivi già validi (lavoro, salute, urgenza) non servirà la certificazione verde, ma sarà sufficiente l’autocertificazione.