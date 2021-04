di Amina D'Addario

Quasi due miliardi di euro delle risorse del Pnrr saranno destinati a “interventi a favore delle infrastrutture turistiche” e buona parte di queste per “l’innalzamento del grado di digitalizzazione dell’intero ecosistema”. Per il ministro Massimo Garavaglia passa dalla “rivoluzione” tecnologica il rilancio del turismo tricolore.



“Dobbiamo prendere atto - ha detto ieri intervenendo al Cortina Digital Forum - che sono cambiati i comportamenti del turista e che la trasformazione digitale è la chiave per la futura competitività del nostro Paese”. Per questo, tra i fondi del Pnrr, 1,9 miliardi di euro “saranno concentrati su interventi a favore delle infrastrutture turistiche”, con investimenti importanti “nella tecnologia, nella digitalizzazione e nel miglioramento della propria esposizione nel mercato globalizzato e nei servizi”.



Ma elemento portante di questa “rivoluzione”, sarà la creazione di un "hub digitale del turismo" che servirà a mettere in piedi “un sistema di opportunità e di collaborazioni che andrà dal centrale al locale, dal pubblico e privato”.



Questo hub, ha precisato Garavaglia, “sarà uno strumento per l'aggregazione dell’offerta, la creazione di percorsi che favoriscano il coinvolgimento dei luoghi che normalmente sono fuori dai circuiti turistici, con particolare attenzione per le aree del Sud Italia che più di tutte scontano il divario digitale e difficoltà competitive”.